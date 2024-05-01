لأول مرة منذ 10 أعوام.. اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإيران

ذكرت وكالة العمال الإيرانية للأنباء، أن اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات وإيران ستجتمع في أبوظبي، يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويحضر الاجتماع، وهو الأول للجنة منذ 10 أعوام، وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، ووزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري.

وخفضت الإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بعد أن قطعت الرياض علاقاتها مع طهران عام 2016، بعد اقتحام محتجين السفارة السعودية في طهران، احتجاجا على إعدام الرياض لإمام شيعي بارز.

وبعد سنوات من العداء بسبب عدد من الخلافات الجيوسياسية، بدأت الإمارات في إعادة التعامل مع طهران عام 2019.

وتحسنت العلاقات الدبلوماسية العام الماضي بين إيران والإمارات، اللتين تعود علاقاتهما التجارية إلى أكثر من قرن من الزمن، وظلت إمارة دبي لفترة طويلة واحدة من حلقات الوصل الرئيسية بين إيران والعالم الخارجي.

ومن المتوقع أن يبحث الوزيران بشكل رئيسي التعاون في مسارات التجارة الدولية، بينما يناقش ممثلون عن القطاع الخاص التجارة والاستثمار.

واستوردت إيران سلعا بقيمة 20.8 مليارات دولار من الإمارات في السنة المالية المنتهية في مارس 2024.

وتقول هيئة الجمارك الإيرانية إن الإمارات هي المصدر الأول لواردات البلاد. كما شكلت الإمارات في الفترة نفسها ثالث أكبر وجهة للصادرات الإيرانية بواقع 6.6 مليارات دولار.

رويترز