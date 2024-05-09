من أخبار السودانيين في القاهرة أن أكثر من48 حزباً وكياناً سياسياً سودانياً قد وقعوا علي ميثاق سياسي جديد للتوافق علي خارطة طريق تهدف للخروج من متاهة البلاد الراهنة..

ليس تقليلاً من جهد ال48 حزباً وتجمعاًَ تنادت لميثاقها بمصر ولكن ثمة سؤال يقف في وجه العاصفة.. لماذا لا تجتمعون داخل السودان لتوقيع ميثاقكم؟!

أليس غريباً أن تجتمع كل هذه الكيانات في عاصمة أجنبية بعيداً عن مركز الوجع؟!

هذا سؤال مشروع وعاجل.. أما مايمكن تأجيله من الأسئلة فمن شاكلة.. أين قواعدكم وجماهيركم التي ستضغطون بها لتنفيذ الأفكار الطليقة التي وقعتم عليها في الورق المصقول بقاهرة المعز؟!