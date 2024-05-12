أثار سائق حافلة “صيني” ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام السائق الصيني بالهتاف بعدد من الشعارات السودانية التي ظهرت خلال فترة الحرب. وردد السائق الذي خطف ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان: (يلا يلا راجعين خرطوم وبل بس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. سائق حافلة “صيني” يثير ضحكات جمهور مواقع التواصل بالسودان وهو يهتف داخل سيارته: (يلا يلا راجعين خرطوم وبل بس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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