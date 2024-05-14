أصدر والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة يصدر طوارئ بحظر التجوال للأشخاص والمركبات بالولاية اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساءً وحتى الخامسة صباحاً والسجن بما لا يتجاوز 6 أشهر أو الغرامة بما لا يتجاوز مليون جنيه لمن يخالف أمر الطوارئ. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم: السجن بما لا يتجاوز 6 أشهر أو الغرامة بما لا يتجاوز مليون جنيه لمن يخالف أمر الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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