خسائر القطاع الصناعى بالسودان تقدر بخمسين مليار دولاراً

قال السفير عبد المنعم محمد محمود الامين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بجامعة الدول العربية ان إعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعى في السودان يحتاج إلى تدخلات رسمية لايجاد حلول له من خلال تيسير المعاملات المالية والقروض والدعم للقطاع.

واشار الى أن التحديات التى تواجه القطاع الصناعى فى السودان هى القوانين والسياسات المتغيرة حسب تغير الحكومات بالإضافة إلى مشا كل التمويل الداخلي .

وابان ان التدخلات الرسمية وايجاد الحل لقطاع الصناعة ضرورى خاصة في المراحل القادمة بعد التدمير الذي أصابه خلال الحرب ، والذي أدى إلى تدمير حوالي 550 مصنعا في بحري وأم درمان ، وشرد أ كثر من 250 الف عاملا .

واوضح فى حوار اجرته “سونا” ينشر لاحقا ان تقديرات خسائر القطاع الإقتصادي تقدر بحوالي 200 مليار دولارا، منها حوالي 50 مليار دولاراخسائر القطاع الصناعي. واكد على ان البنوك السودانية لا تمتلك القدرة على التمويل الشامل لإعادة بناء القطاع ، موكدا على ضرورة دخول مجموعات دولية ومستثمرين وتجمع عدد من البنوك في مسمى واحد، للمساعدة في المرحلة الأولى فى اعادة البناء.