ختام الدورة التدريبية للحد من وباء الكوليرا بالمناقل

شرف الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف بمدرسة ذات النطاقين الأساسية بالمناقل اليوم ختام الدورة التدريبية التثقيفية حول كيفية الحد من وباء الكوليرا الذي نظمته منظمة اليونسيف بالتنسيق مع وزارة الصحةوالهلال الأحمر بولاية الجزيرة للشباب والشابات الناجين من الحرب وذلك بحضور لجنة الأمن و الاستاذ طارق عبدالرحمن و وزير الشباب و الرياضة و الاستاذ سمير عثمان رئيس جمعية الهلال الأحمر الولاية.

اشاد والي الجزيرة بالجهد الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر ودعا لاستمرار البرنامج وان يتنزل للأحياء وناشد المتدربين على تطبيق موجهات الفترة التدريبة على ارض الواقع مؤكدا ان الناجين من الحرب مكان اهتمام الولاية كما هنأ الحضور باليوم العالمي للهلال و الصليب الاحمر. فيما أشاد الاستاذ طارق عبد الرحمن وزير الشباب والرياضة بدور المنظمات العالمية والمحلية في الاهتمام الكبير الذي توليه لمعسكرات النازحين في تدريب الشباب وصقلهم بالعلوم الطبية حتي يستفاد منهم في مناطقهم بعد عودتهم الي ديارهم .. وكان الاستاذ سمير عثمان مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني بالولاية ان البرامج ستتواصل وتتنوع حسب متطلبات كل مرحلة كما توجه بالشكر للوالي وحكومته لاهتمامهم بهذا المنشط مشيدا للتنسيق الكبير بين مكونات المجتمع المدني والمنظمات مؤكدا ان هذه الدفعة رقم (10) لكنها لن تكون الاخيرة. وفي ختام البرنامج تم توزيع الشهادات للدارسين والدراسات .

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