اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مني أركو مناوي: نرحب ونشيد بموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يدعو بوقف التصعيد في الفاشر

0 نشر
اسماء عثمان 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور بأنه يرحب ويشيد بموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يدعو بوقف التصعيد في الفاشر ودعوتها للدعم السريع التخلي فوراً عن ضرب الحصار على المدينة.

a529d36f14.jpg

الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مني أركو مناوي: نرحب ونشيد بموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يدعو بوقف التصعيد في الفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

قد تقرأ أيضا