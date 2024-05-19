والى ولاية جنوب كردفان يفتتح محطة مياه البرداب ومركز الشرطة

قام والي ولاية جنوب كردفان محمد إبراهيم عبد الكريم بزيارة تفقدية إلى منطقة ( البرداب ) بمحلية الريف الشرقي رافقه الأمين العام لحكومة الولاية إبراهيم حامدين كوكو ولجنة أمن الولاية والجهاز التنفيذي. وكان في استقباله المدير التنفيذي لمحلية الريف الشرقي بريمة جنقول وقائد القطاع الشمالي العميد الركن محمد عبدالرحمن نهار وعمدة البرداب الشريف الشيخ. وافتتح الوالي خلال الزيارة محطة المياه التى تعمل بالطاقة الشمسية وتغذي منطقتي البرداب والشعير ، كما افتتح مركز الشرطة،

ووقف ميدانياً على مساحة الأرض البالغة 600 فدان بالمنطقة لزراعة وتوطين التقاوى المحسنة هذا الموسم، بالإضافة إلى مخاطبته حشداً جماهيرياً أكد فيه أن المياه والأمن من أولويات خطة حكومته . ودعا وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية إلى الاهتمام بالمحطة والعمل على تحسين أدائها ومعالجة وصول المياه إلى داخل البرداب كمرحلة أولى، ووجه وزير المالية بتوفير التأسيس الكامل لمركز الشرطة ومنظومة الطاقة الشمسية كدفعة أولى واستكمال النواقص الأخرى. وأثنى الوالي على جهود مواطنى البرداب وتجهيزهم لمساحة 600 فدان لتنفذ من خلالها حكومة الولاية خطتها لتوطين التقاوى المحسنة هذا العام بالتنسيق مع محطة البحوث الزراعية بكادقلي ووزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية ودعمها بقوات شرطية وأجهزة أمنية للمساهمة في تحقيق الأمن بالإضافة للقوات الخاصة بتأمين الموسم الزراعي لمزيد من الاستقرار وزيادة الإنتاج والإنتاجية . وكشف عن نفرة زراعية هذا العام جارٍ الترتيب لإعلانها خلال الأيام القادمة لإنتاج توطين التقاوى المحسنة ومساعدة صغار المزارعين .

من ناحيته قال مدير شرطة الولاية العميد معتز أحمد كديرو إن افتتاح هذه النقطة يعتبر إضافة حقيقية للعملية الأمنية بالمنطقة، مؤكدا أن ترفيعها يأتى ضمن الخطة المستقبلية للشرطة وخطتها الجنائية إلى قسم فى القريب العاجل، داعياً مواطنى البرداب إلى التعاون مع الشرطة والقوات المسلحة فى تأمين المنطقة وحفظ الأمن بها وحماية الموسم الزراعي الحالي .

المكتب الصحفي لشرطة السودان