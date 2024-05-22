المدير العام لقوات الشرطة يلتقي بمكتبه ناظر عموم قبائل وعموديات البجا

التقي الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة بمكتبه الثلاثاء الناظر محمد الامين ترك ناظر عموم قبائل وعموديات البجا بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم مساعد المدير العام للشئون المالية والفريق شرطة امير عبدالمنعم فضل مساعد المدير العام للامداد. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء ناقش تطوير الخدمات الشرطية في مجال اعمال السجل المدني بجانب تهيئة بيئة العمل من خلال انفاذ برامج الشرطة المجتمعية بالمحليات ، مشيداً بتعاون ودعم رئاسة قوات الشرطة لخطط وبرامج الشرطة المجتمعية المعنية بتحقيق الامن المجتمعي عبر اشراك كافة قطاعات المجتمع يذكر ان عمودية وقبائل البجا ستحتفل خلال الايام القادمة بتخريج اكثر من (6) الف مستنفر . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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