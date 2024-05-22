ترتيبات لتفويج الحجاج بالفاشر

يعكف المجلس الأعلى للحج والعمرة بولاية شمال دارفور هذه الأيام بمقره بمسجد الفاشر العتيق لتكملة بناء أفواج الحجاج توطئة لتفويجهم للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج يوم الثلاثاء ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٥ هجرية الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري ٢٠٢٤م.

وكشف امين المجلس الأعلى للحج والعمرة بالولاية عبد الله الدومة ابكر عثمان أن حجاج الولاية سيغادرون من ميناء سواكن إلى جدة يوم الخميس ٢٩ ذوالقعدة ١٤٤٥ هجرية ،الموافق السادس من شهر يونيو المقبل بمشيئة الله.

وقال في تصريح (لسونا) أن حجاج الولاية والبالغ عددهم (٢٠٠) حاج وحاجة سيتوجهون جميعهم لأداء فريضة الحج عبر البحر.

وأشار الدومة إلى إكتمال عملية إجراء الكشف الطبي للحجاج الذين يتواجدون بالفاشر بينما سيتم إجراء الكشف الطبي ، وتقديم المحاضرات حول فقه الحج لحجاج المحليات الأخري الذين لم يتمكنوا من الوصول للفاشر بجانب إجراء عملية التطعيم لكل حجاج بعثة الولاية بمدينة سواكن.

وعزا دواعي تأخير تطعيم الحجاج والذي كان ينبغي له أن يجري بالفاشر وفق النظام السائد في الماضي لعدم توفر الامصال.

وأشار إلى استمرار الدورات التدريبية للحجاج الذين لم تمكنهم الأوضاع الأمنية من الوصول لمكاتب الحج والعمرة الأيام الماضية.

ولفت الدومة إلى وجود تنسيق مع المجلس الأعلى للحج والعمرة الإتحادي في عملية تفويج الحجاج إلى بيت الله الحرام التي ستنطلق من ميناء عثمان دقنة بسواكن شرق البلاد.

وجدد التزام أمانته بموجهات المجلس الأعلى للحج والعمرة في إختيار امراء الأفواج وأعضاء البعثة.

على صعيد متصل نفى الدومة بشدة صحة خبر ما تناقلته وسائط التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي حول نجاة حجاج الولاية من موت محقق بأعجوبة أثناء حضورهم لورشة تدريبية بمسجد الفاشر العتيق ، نتيجة لسقوط قذيفة.

وأقر الدومة بوقوع قذيفة في السور الجنوبي الشرقي للمسجد مما إستدعت إدارته لإدخال الحجاج الذين كانوا يتواجدون بداخل المسجد وبعضهم الآخر بالجزء الشمالي الغربي بجانب نفر كريم من المصلين ، والمارة بالطريق ،بالبدروم ثم خرجوا وادوا صلاة الظهر بالمسجد وإنصرفوا.

مؤكدآ في الوقت نفسه أن الحجاج جميعهم بخير ولم يصب أي أحد منهم بأذى ، أو الشعور بالخوف والهلع وإنما معنوياتهم عالية ،وهم في تشوق لمعرفة المزيد عن فقه الحج عقب كل محاضرة وحتي هذه اللحظة .وعبر الدومة عن أسفه حيال هذه الأخبار التي قال أنها لا تمت للحقيقة بصلة.

ودعا وسائل التواصل الاجتماعي خاصة التي نشرت خبر تعرض الحجاج لإصابات بضرورة تحري الدقة والمصداقية في نقل الاخبار وذلك بأخذ المعلومات المتعلقة بالحج من الجهات المسؤولة حتي لا يؤثر ذلك علي مسار عملية الحج والعمرة بالولاية لاسيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد بصفة عامة وشمال دارفور على وجه الخصوص.

وحث الجميع بضرورة التضرع للمولي عز وجل ليتحقق الامن والسلام والإستقرار ربوع البلاد حتى يتسنى للحجاج أداء مناسكهم بصورة سلسة.