كواليس القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد وبحوزته 55 ألف دولار بمطار القاهرة

قررت جهات التحقيق بالنزهة، إخلاء سبيل إسلام سعد مصمم الأزياء الشهير، بعد ضبطه بمطار القاهرة، وبحوزته 55 ألف دولار، بكفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه، كما قررت مصادرة الأموال المضبوطة.

وألقى رجال المباحث بمطار القاهرة الدولي، القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد، أثناء محاولته السفر بمبلغ 55 ألف دولار خارج البلاد.

وكشفت التحريات الأمنية في واقعة القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد في مطار القاهرة الدولي، أنه أثناء تفتيشه قبل الصعود للطائرة، عثر بحوزته على مبلغ 55 ألف دولار أمريكي، فتم ضبطه والتحفظ عليه، واقتياده لقسم الشرطة.

صحيفة الاسبوع