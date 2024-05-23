الخارجية: على المجتمع الدولي الإقرار بدورنا في حماية الأمن الإقليمي والدولي والتوقف عن الاتهامات غير المؤسسة

قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها: – بعد هزائمها المتتالية صعّدت الميليشيا قصفها على المناطق السكنية ومعسكرات النازحين والأسواق بولاية شمال دارفور – استهدف الدعم السريع مستشفى النساء والولادة بالفاشر مما أدى لإصابة 9 من المرضى وسقوط عدد من الإصابات الخطيرة – ظل معسكر أبو شوك للنازحين ومركز الإيواء به يتعرضان للقصف بشكل يومي مما نتج عن وقوع قتلى وجرحى وسط المدنيين – قتلت الميليشيا 7 مواطنين جراء استهدافها المناطق السكنية بمحلية كرري بالمدفعية بعيدة المدى – تتمادى الميليشيا الإرهابية في ارتكاب فظائعها ضد المدنيين باستخدام الأسلحة الفتاكة والمسيرات التي يوفرها لها رعاياها الإقليميين – على المجتمع الدولي الإقرار بدورنا في حماية الأمن الإقليمي والدولي والتوقف عن الاتهامات غير المؤسسة التي تصدر أحيانا من أطراف دولية ضد الجيش ومساومته بالميليشيا. الجزيرة – السودان

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