في إطار المسؤولية المجتمعية لمستشفي الشرطة دنقلا تفقد اللواء شرطة (طبيب) عامر صادق محمود مدير مستشفي الشرطة دنقلا اليوم مدرسة الشهيد تامر حسن نقد الأساسية بنين بحي ارتدي بحضور المقدم شرطة طبيب منذر محمد حسين مسؤول التأمين الصحي بالمستشفي ومدراء الاقسام بالمستشفي. واستمع سيادته من الأستاذة لطيفة عثمان سيد مديرة المدرسة الي التحديات التي تواجه المدرسة بعد بداية العام الدراسي ٢٠٢٤ ومباشرة الدراسة. مدير المستشفي اكد بأن التعليم هو أساس الحياة وتهيئة البيئة المدرسية للطلاب امر مهم واعداً بتوفير مياه الشرب للطلاب ودعم مكتب المعلمين بالمعينات بجانب قيام مخيم طبي مجاناً من المستشفي للطلاب والمعلمين والمعلمات وتفيد متابعات ( المكتب الصحفي للشرطة) ان الزيارة وجدت رضا واستحسان كبير من اسرة المدرسة والمعلمين والمعلمات ، مشيرين الي ان مستشفي الشرطة جسدت مفهوم (الشرطة في خدمة الشعب) معربين عن تقديرهم للشرطة السودانية في حفظ الامن والاستقرار في البلاد. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر في اطار المسؤولية المجتمعية :مدير مستشفي الشرطة دنقلا يتفقد مدرسة الشهيد تامر حسن نقد الأساسية بنين بمحلية دنقلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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