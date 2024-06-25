مصرع شخصين غرقًا في مياه النيل بأسوان

لقي شخصان مصرعهما غرقًا بنهر النيل في مناطق متفرقة داخل محافظة أسوان، صباح الأحد. وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المتوفيين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتعود التفاصيل إلى تلقي غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع غرق شخصين بمياه نهر النيل في مناطق متفرقة داخل المحافظة. الأول عند منطقة مسطحات الطويسة بمركز دراو، والثاني أمام قرية جعفر الصادق بمركز كوم أمبو. وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءه.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.
بوابة الشروق
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