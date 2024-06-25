التقي الفريق شرطة محمد ابراهيم عوض الله المدير العام لقوات الشرطة المكلف بمكتبه الاثنين اللواء شرطة نصرالدين صالح عبدالرحمن مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان المدير العام لقوات الشرطة المكلف استمع خلال اللقاء الي الترتيبات الخاصة بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يجي الاحتفال به في السادس والعشرون من الشهر الجاري ويشتمل برنامج الاحتفال علي عدة أنشطة وبرامج توعوية وارشادية ومحاضرات للتعريف بخطورة المخدرات . المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر المدير العام لقوات الشرطة المكلف يلتقي مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.