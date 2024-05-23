وزير الداخلية المكلف يلتقي وفد منسقية قبائل الريف غرب النيل بولاية الخرطوم

اشاد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمساندة ودعم المكونات الشعبية للقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخري في دحر المليشيا المتمردة ، جاء ذلك لدي استقباله أمس بمكتبه وفد منسقية قبائل الريف غرب النيل بولاية الخرطوم برئاسة الامير حامد مجدد العبيد رئيس المنسقية ، مشيراً الي ان المليشيا المتمردة تستهدف في حربها الدولة السودانية ومكوناتها ، مؤكداً ان السودان وبوقفة اهله سيعود اكثر قوة ومنعه ، مثمناً مواقف قبائل الريف الوطنية ، مؤكداً توفير كافة المتطلبات الخاصة بعمليات التأمين. من جانبه اكد الامير حامد وقوف كافة قبائل غرب النيل مع القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخري من خلال تدافع شباب تلك القبائل للزود عن الارض والعرض ، مشيدين بالتزام وزارة الداخلية ودعمها للعملية الامنية خاصة تأهيل وانشاء اقسام شرطية بعدد من قري المنسقية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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