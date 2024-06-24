جابر يتفقد الفرقة الثالثة مشاة بشندي

إطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر على الأوضاع الأمنية بولاية نهر النيل خطط قادة الفرق العسكرية وحكومة الولاية والتنسيق المشترك بينهم لحفظ الأمن والإستقرار بالولاية وفقا لسونا.

واثني سيادته لدى مخاطبته اليوم ضباط وضباط صف وجنود الفرقة الثالثة مشاه شندي والمستنفرين، على الروح القتالية العالية والانسجام التام بين جميع المكونات العسكرية للفرقة دفاعا عن الأرض والعرض في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة .

وحيا مجاهدات قادة الفرق والوحدات العسكرية والقوات النظامية الأخري، مثمنا إنضمام ضباط القوات المشتركة وضباط وجنود الفرقة ١٥ واللواء السابع وجهاز المخابرات العامة للفرقة الثالثة مشاه مؤكدا أن الإنتصار حليف القوات المسلحة وقد بات قريبا. وحيا سيادته وقوف الشعب السوداني ودعمه ومساندته للقوات المسلحة والقتال معها في خندق واحد وتحمله لتداعيات الحرب التي تخوضها القوات المسلحة لحفظ كرامته وأرضه وعرضه. اليوم التالي

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