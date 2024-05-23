براءة السكرتيرة المتهمة في قضية طبيب الإجهاض بالجيزة

قضت محكمة جنح العمرانية بالجيزة، ببراءة المتهمة “بثينة. ع”، في قضية طبيب الإجهاض بالجيزة، من التهمة المنسوبة إليها بالاشتراك مع طبيب نساء وتوليد، في إجراء عمليات إجهاض للسيدات.

وقالت السكرتيرة أمام جهات التحقيق: صبحي عزيز، هو صاحب العيادة وأنا شغالة في العيادة كسكرتيرة للمكتب بقطع التذاكر، واللي حصل إن نورا دي كان ليها ميعاد كشف عندنا، وقطعت كشف مستعجل، وبعد كدة دخلت عند الدكتور صبحي، ولما دخلت عند الدكتور خرجت كان عليها دم، ولقيت الدكتور صبحي بيقولي دي هتنزل تحت في الدور الأرضي بسرعة، وقال لي نزليها تحت وخليها تستناني تحت عقبال ما أنزلها.

وأضافت: فنزلت فتحت لها الأوضة، وقُلت لها استنى الدكتور صبحي لما ينزل لك علشان هو كان نازل يعملها عملية إجهاض، بناءً على طلبها وممكن يكون مضاها زي ما بيمضي ناس كتير على إقرار بالعملية دي.. إنها على مسئوليتهم الشخصية.. وهو متعود إنه على طول بيعمل عمليات دي في المكان ده اللي في الدور الأرضي ومجهزة، وبعد أنا ما دخلت نورا أنا روحت ومعرفش حاجة عن الموضوع.

وتابعت السكرتيرة المتهمة في قضية طبيب الإجهاض بالجيزة: أنا عايزة أقول إن الدكتور صبحي بيعمل عمليات إجهاض كثير جدا في المكان اللي تحت مش في العيادة بتاعته ودي حالات هو بيستقبلها بنفسه، وأنا مليش دعوة بيها ومعرفش حتى حسابها إيه أنا كل اللي أعرفه في المكان، هو الكشف العادي 200 جنيه والكشف المستعجل بـ 250 جنيه، لكن حالات العمليات الجراحية والإجهاض هو اللي كان بيستلمها أنا مبعرفش عنها حاجة، وكان بيدي فلوس لي رضا صاحب البيت عشان يسكت على اللي هو بيعمله، وبعد ما اتمسك الدكتور صبحي يوم الأربعاء /۲۰۲۲/۱۲/۹.. راح دخل رضا المكان تحت اللي في الدور الأرضي ونضف وشال كل حاجة.

بوابة فيتو