الإعلان عن تطورات مهمة بين السودان وإريتريا

وقعت حكومتا السودان و إريتريا اتفاقية، تنشيط التجارة الحدودية عبر ولاية كسلا، لمدة عام حسب التبادل السلعي الذي تم الاتفاق عليه في حدود (10) ملايين دولار قابلة لتجديد المدة والمبلغ.

وشهد وزير التجارة والتموين السوداني، الفاتح عبد الله يوسف، مراسم التوقيع على اتفاقية، ووقع إنابة عن ولاية كسلا ممثلة في إدارة التجارة والتموين مدير عام وزارة المالية والقوي العاملة موسى اوشيك، فيما وقع انابة عن وزارة التجارة والتموين مبارك سيد احمد مفوض الوزارة الاتحادية بولاية كسلا.

ودعا وزير التجارية حكومة ولاية كسلا للاستفادة من الاتفاقية التي تعمل على وجود المواد والسلع لإنسان الولاية، منوها إلى أن استراتيجية الوزارة التي تعمل على زيادة الصادرات والحد من الواردات.

وقال إن زيارته إلى كسلا جاءت في اطار الزيارات للولايات الخاصة بالمعابر الحدودية مع دول الجوار لتعظيم تجارة الحدود والصادرات والواردات من تجارة بينية وتجارة حرة.

وأشار إلى أنّ ما تم من تجارة للحدود لعدد من الولايات مع دول مجاورة، خطوة تعمل على استقرار المناطق الحدودية والحفاظ على مكاسب الدولة وأراضيها.

وكان الوزير قد استعرض خلال الاجتماع الذي عقده مع حكومة الولاية الترتيبات والقرارات التي قامت بها الوزارة واصدرتها فيما يختص بتنظيم حركة التجارة الصادر والوارد عبر الموانئ والمعابر والمطارات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ومنح السجل التجاري والجوانب المتعلقة بحصائل الصادر.

مشيرا إلى أن الحرب الذي تشهدها البلاد لها تأثيراتها الواضحة ووجه نظر الدول الأخرى تجاه السودان في الوضع الاقتصادي بحدوث الكثير من الإشكاليات.

وقال إن الحرب أدت الي حدوث عودة عكسية وتنمية المناطق الريفية بالاستفادة من الموارد المحلية ومصادرها، وأكد أن ولاية كسلا واعدة بالصادرات المختلفة.

من جانبه عبر مفوض وزارة التجارة والتموين بولاية كسلا مبارك سيد احمد عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مؤكدا وقوفهم سندا وعضدا مع ولاية كسلا التي تذخر بموارد ضخمة وكبيرة، مشيرا إلى الخطة التي تم وضعها تشمل جوانب التدريب وإقامة الورش والسمنارات للنهوض بالولاية والعاملين بها.

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