حرب السودان عن خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب.. قال الناطق باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء ⁧ السودان⁩ سيد محمد عبد الله بأن أكثر من 80% من المرافق الصحية خارج الخدمة.. وسقوط نحو 53 من الكوادر الصحية. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان: أكثر من 80% من المرافق الصحية خارج الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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