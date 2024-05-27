قالت غرفة طوارئ معسكر “أبو شوك” للنازحين في الفاشر بأن سكان المعسكر يواجهون صعوبة في الحصول على مياه الشُرب، وتدهور الحالة الصحية لأطفال المخيم، إلى جانب تردي الأوضاع الصحية والبيئية في ظل عمل مركز صحي وحيد لخدمة سكان “أبو شوك”. – عدد سكان المعسكر تجاوز الـ256 ألف نسمة ويعانون من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وعدم مقدرتهم الحصول عليها – غالبية سكان المخيم لا يستطيعون الخروج إلى العمل في ظل استمرار القصف المدفعي العشوائي وسقوط القذائف على منازل المواطنين وأسواق مدينة الفاشر. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر طوارئ معسكر “أبو شوك”: سكان المعسكر يواجهون صعوبة في الحصول على مياه الشُرب، وتدهور الحالة الصحية لأطفال المخيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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