ولاية سنار تفوج حجاجها المتجهين للأراضي المقدسة

فوجت إدارة المرور السريع بولاية سنار حجاج بيت الله الحرام بحضور الأستاذ توفيق محمد علي والي ولاية سنار ولجنة أمن الولاية والعقيد شرطة آدم زكريا عيسى مدير المرور السريع وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالولاية. وخاطب الفوج والي ولاية سنار، مؤكداً الاهتمام بتلك الشعيرة الإسلامية رغم الظروف التى يعيشها الشعب السودانى في ظل الوضع الراهن، سائلاً الله لهم القبول وأن ينعم الله على البلاد أمناً واستقرارا.

من جانبه أشاد مدير المرور السريع بتعاون وتنسيق غرف النقل البرية فى الالتزام بالقواعد المرورية لضمان سلامة الحجيج حتى يتمكنوا من أداء شعائرهم بمشيئة الله.

المكتب الصحفي لشرطة السودان