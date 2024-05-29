حمدوك: “تقدم” لا تدعي تمثيل جميع السودانيين لكنها خطوة في سبيل توحيدهم

قال رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك بأن “تقدم” لا تدعي تمثيل جميع السودانيين لكنها خطوة في سبيل توحيدهم ووقف الحرب والتحول الديمقراطي. وقال حمدوك للمبدعين والإعلاميين دور كبير في المرحلة المقبلة في الإسهام في وقف الحرب وتحقيق السلام ومناهضة خطاب الكراهية – بيد السودانيين وحدهم إيجاد حلول للأزمة الراهنة مع تقديرنا بطبيعة الحال لكل الجهود الإقليمية والدولية – لم يحدث في تاريخ السودان الحديث أن اجتمع هذا العدد خارج البلاد لمناقشة أزمة السودان. الشرق للأخبار

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