شيكابالا يعلن رسميا موعد اعتزاله

شيكابالا

أعلن محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك عن موعد اعتزاله بشكل رسمي بعد التواجد في القلعة البيضاء العديد من السنوات.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية : « الموسم المقبل هو الأخير لي في الملاعب وبعدها سأعتزل اللعب الأمر دائما يعتمد على الشغف وخلاص أنا الموسم المقبل سيكون الأخير».

وطالب «شيكابالا»، بتخصيص أرباح مواجهة قمة السوبر الإفريقي المقبلة بين الأهلي والزمالك، لصالح ضحايا وشهداء غزة.

وقال «شيكابالا» في تصريحات تليفزيونية: «أطالب بتخصيص أرباح وعائدات مباراة السوبر الأفريقي المقبلة بين الأهلي والزمالك لصالح شهداء فلسطين خلال حوادث الاعتداء المستمرة الأخيرة على قطاع غزة، ورفح الفلسطينية».

وأضاف: «هذا أقل شيء من الممكن أن نقدمه لجميع أهالينا وأشقائنا في فلسطين من أجل دعمهم ولو بشيء بسيط».

وكان النادي الأهلي قد ضرب موعدا مع الزمالك في بطولة كأس السوبر الأفريقي، عقب تتويج المارد الأحمر، ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بعد التعادل السلبي ذهابا في النهائي، قبل الانتصار في الإياب، بهدف دون رد.

يذكر أن نادي الزمالك نجح في التتويج مؤخرا ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان، عقب الخسارة ذهابا، بنتيجة 2-1، قبل الفوز في الإياب، بهدف نظيف.

الوطن نيوز