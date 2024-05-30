قال إعلام مجلس السيادة بأن اللقاء بين رئيس المجلس ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ناقش الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في معالجة الأزمة السودانية. – لعمامرة أكد بأن الأمم المتحدة تقوم بالتشاور مع جميع الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر – اللقاء تطرق للمشاورات الجارية لاستئناف مسارات التفاوض ومضاعفة الجهود من أجل الوصول للحل السياسي من خلال حوار سوداني – سوداني شامل. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يلتقي لعمامرة “الأمم المتحدة تقوم بالتشاور مع جميع الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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