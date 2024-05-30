والى كسلا : البلاد تشهد حرباً من المرتزقة والعاقيين من أبناء الوطن

قال والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق إن البلاد تشهد حربا من المرتزقة المعتدين والعاقين من ابناء الوطن ودول الجوار وتشهد عدم استقرار الامر الذي يتطلب ان تكون محليات الولاية مستعدة لمواجهة الاعداء. جاء ذلك لدي مخاطبته بقاعة السلام بكلية الزراعة بحلفا الجديدة اللقاء الجامع للقيادات التنفيذية والعسكرية والامنية والمجتمعية والاهلية بمحليتي حلفا الجديدة ونهر عطبرة ذلك في اول زيارة له لمحلية حلفا الجديدة.

واعرب الوالي عن سعادته بزيارة المحلية للتفاكر حول القضايا الامنية والاقتصادية والاجتماعية مؤكدا في ذات الوقت علي اهمية ومكانة محليات حلفا الجديدة ونهر عطبرة وخشم القربة بالنسبة للولاية خاصة .

واضاف الازرق ان الاولوية ستكون لتعزيز الامن وتوجيه كل الامكانيات لاستتابه وخلق الاستقرار مشيرا الي ان ولاية كسلا من الولايات الامنة والتي تشهد توافدا كبيرا من الولايات الاخري مبينة ان الشعب السوداني شعب معروف في الشدة وان هنالك تضاءلا في الايرادات بسبب الحرب ولايعني ذلك الوقوف في صف المتخاذلين مؤكدا على ان الوقت الراهن لحماية الوطن مطالبا الجميع لتحمل المسئولية وتناسي الخلافات.

وحيا الوالي الروح الوطنية والحماسية لجماهير المحليات الثلاثة مشيدا بدور المستنفرين والمرأة. ووجه الازرق بتكوين المقاومة الشعبية بكل محلية علي حدا وتكوين مكتب تنفيذي متفق عليه ولجنة مالية لاستقطاب الدعم المالي بالاضافة الي اللجان المتخصصة وعدم الاقصاء لاي فرد حيث يتطلب الوضع الراهن الترابط لانهاء الحرب خاصة وان العدو داخليا وخارجيا يتربص بالبلاد وانسانها.

وقال ان الفرصة متاحة بعد الحرب للقوي السياسية لاقامة الانتخابات واختيار القيادات .

من جانبه رحب المدير التنفيذي لمحلية حلفا الجديدة عبد الخالق العمدة بزيارة الوالي. وقال ان المقام مقام للتعبئة والاستنفار والمجهود الحربي. كما اكد الناظر احمد حمد محمد ابوسن ناظر الشكرية سعي النظارة لتوحيد الجهود والدعوة للسلام والوفاق والبلاد تمر بظروف حرجة من تاريخها. وقال ان هذا لايمنعنا من ان نحمل السلاح ضد المعتدين مؤكدا بان الولاية لن تؤتي من الجهة الغربية.

وقدمت الجماهير المحليات الثلاثة وثيقة عهد وميثاق ومبايعة للوالي علي السمع والطاعة كما تم تكريم الوالي من المحليات الثلاثة وعدد من الجهات.