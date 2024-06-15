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مدرب تشيلسي الأسبق يقترب من العودة للبريميرليج

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اسماء عثمان 0 تبليغ

اقترب المدرب الإنجليزي جراهام بوتر من العودة للملاعب من جديد، عبر توليه تدريب أحد فرق البريميرليج في الموسم المقبل.صاحب ال49 عاما لم يحصل على أي وظيفة منذ إقالته من تدريب في أبريل/نيسان 2023 بسبب سوء النتائج.وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن اقتراب بوتر من تولي تدريب ليستر سيتي، الصاعد حديثا للدوري الممتاز.ورغم عدم تقدم ليستر بعرض رسمي لمدرب تشيلسي الأسبق، إلا أنه يأتي على رأس قائمة المرشحين لخلافة إنزو ماريسكا، الذي رحل لتدريب البلوز.

وبحسب التقرير، فإن إدارة ليستر قد تتجه إلى كارلوس كوربيران، مدرب وست بروميتش ألبيون، حال رفض بوتر المهمة.

يذكر أن ليستر سيتي، عاد للبريميرليج هذا العام بعدما أنهى الموسم بطلا لدوري البطولة الإنجليزية، متفوقا على إبسويتش تاون، الذي رافقه في طريق العودة للمسابقة.

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كووورة

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MO Nasa

MO Nasa

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