أستون فيلا يضم يان ماتيسن من تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت تقارير صحفية انجليزية ان نادي استون فيلا الانجليزي أنهى الاتفاق مع نادي تشيلسي لضم الظهير الايسر الدانماركي يان ماتيسن لمدة خمس سنوات .

وكان نادي تشيلسي قد اعار يان ماتيسن إلى نادي بروسيا دورتموند في الموسم الماضي ونجح الاعب الدانماركي في الوصول مع فريقه إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوربا الا ان النادي الألماني رفض تنفيذ شروط تشيلسي لتحويل الإعارة إلى عقد شراء نهائي مما أدى آلة دخول نادي استون فيلا على خط المفاوضات لضم المدافع الدانماركي .

وقالت صحيفة الديلي ميل الانجليزية ان صفقة يان ماتيسن ربما تصل إلى ٤٠ مليون جنية استرليني حال تحقيقه عدد من الانجازات مع نادي استون فيلا الذي سيشارك هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوربا بعد تحقيقه المركز الرابع في بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز.

وكان المدير الفني لفريق استون فيلا اوناي ايمري قد أبدى ترحيبه بضم يان ماتيسن إلى صفوف استون فيلا واصفا اياه بالصفقة الهامة للفريق حيث شارك من قبل في دوري الأبطال وهي خبرة كبيرة يحتاجها النادي في الموسم المقبل خاصة وان الفريق سيلعب على عدة واجهات .