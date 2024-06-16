جمعة: ينبغي ألا تكون الحرب “المفروضة علينا” حربا لصناعة الكراهية بين مجتمعاتنا

علم السودان قال الناطق باسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية محيي الدين إبراهيم جمعة بأنه ينبغي ألا تكون الحرب “المفروضة علينا” حربا لصناعة الكراهية بين مجتمعاتنا، ونشدد على رفض تحويل الحرب لحرب بين القبائل. الشرق للأخبار

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