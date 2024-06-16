والي الشمالية يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

وجه والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله كلمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وهنأ مواطني الولاية والشعب السوداني والأمة الإسلامية بهذه المناسبة داعيا لاغتنام مناسبة العيد في تعزيز القيم السمحة والترابط الاجتماعي.
وتقدم والي الشمالية بالتهنئة للقوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة والمستنفرين والمقاومة الشعبية بمناسبة العيد ممتدحا دورها في حفظ الأمن بالولاية والسودان وافشال مخططات ميليشيا الدعم السريع في الاستيلاء على السلطة.
وترحم على الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة وكرامة الوطن وتمنى عاجل الشفاء لجرحى معركة الكرامة وأكد أن الولاية الشمالية عصية على المتمردين.
وحذرالوالي من مروجي الشائعات والاكاذيب والمندسين كما أكد جاهزية الولاية للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الولاية.
وهنأ والي الولاية قطاعات الشباب والمرأة والطلاب والمزارعين والتجار وأصحاب الصناعات الصغيرة والحرفيين والعمال ورجال الدين وكافة فئات مجتمع الولاية بمناسبة العيد. وثمن والي الولاية دور واسهامات أبناء الولاية المغتربين في تنمية واعمار الولاية، وأشار إلى الأمن والاستقرار والتعايش المجتمعي بالولاية كما أشار إلى جهود حكومة الولاية وبمساندة المبادرات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني ومواطني الولاية في استقبال وايواء الوافدين بسبب ظروف الحرب.
وتطرق الوالي إلى الجهود الرسمية والمجتمعية لفتح المدارس واستمرار جهود حكومة الولاية واهتمامها في صرف مرتبات العاملين للعام الحالي بإنتظام ، بسداد مرتب شهر مايو فضلا عن سداد مرتب شهر أغسطس ضمن متأخرات العاملين من العام ٢٠٢٣م.
وهنأ والي الشمالية القوات المسلحة والقوات المشتركة وحركات الكفاح المسلح والمستنفرين بالانتصارات التي حققتها في الفاشر والخرطوم والجزيرة وبابنوسة وجميع مسارح العمليات، وأشاد بمجهودات أبناء الولاية المتواصلة لدعم المجهود الحربي.
سونا
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