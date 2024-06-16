صلاح عبدالله يهدي هذه الأغنية لياسمين عبدالعزيز .. ما السبب؟

عبر الفنان صلاح عبدالله عن حبه الشديد للفنانة ياسمين عبدالعزيز، كما وصفها بأنها ابنته في الفن، وأهدى لها أغنية من ألحان الراحل سيد درويش.
وقال صلاح عبدالله عن ياسمين عبدالعزيز أثناء حلوله ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم» على قناة ON: «ياسمين عبدالعزيز حد مهم في حياتي، إحنا قريبين أوي من بعض لأنها عملت بنتي كتير كذا مرة، الثلاثة يشتغلونها بنتي، وجوازة ميري بنتي، وفي مسلسل طلعت بنتي».
وقام صلاح عبدالله بغناء أغنية «يا ورد على فل وياسمين» التي لحنها سيد درويش، وأهداها لياسمين عبدالعزيز.
المصري اليوم
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