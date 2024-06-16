تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث للقائد الميداني لقوات الدعم السريع “الجوفاني”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر “الجوفاني”, غاضباً من الأحداث التي صاحبت مقتل قائد الدعم السريع بولاية دارفور اللواء علي يعقوب, والذي تسبب مقتله على يد القوات المشتركة خلال حرب بالفاشر في صدمة كبيرة لقوات حميدتي. وترحم “الجوفاني”, على قائد الدعم السريع, بدارفور, ووصفه بأنه أعظم من أرتدى الزي العسكري لقوات الدعم السريع. وأبدى القائد الميداني لقوات حميدتي, غضبه الكبير من الأحداث التي صاحبت مقتل علي يعقوب, وقال وهو يتوعد مواطني مدينة الفاشر: (ما تقول لي مواطنين ولا انتهاكات ولا منظمات دولية ولا قيامة رابطة الرد سيكون قاسي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد مقتل قائد الدعم السريع بدارفور.. “الجوفاني” يظهر غاضباً ويتوعد مواطني مدينة الفاشر: (ما تقول لي مواطنين ولا انتهاكات ولا منظمات دولية ولا قيامة رابطة الرد سيكون قاسي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.