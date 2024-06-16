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نشرت الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك, صور حديثة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “لوشي” بإطلالة مثيرة أبهرت بها المتابعين.
وحظيت صور “لوشي” بتفاعلات كثيرة, حيث تفاعل أكثر من ألفين شخص مع صورها التي قامت بنشرها في يوم العيد.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور على صور الحسناء, فقد تغزل المئات في الإطلالة المبهرة للإعلامية الأنيقة, وكتب أحدهم متغزلاً: (بنت سمحة زي تجديد الإقامة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الحسناء السودانية “لوشي” تبهر المتابعين بإطلالة مثيرة في ليلة العيد والجمهور يتغزل: (بنت سمحة زي تجديد الإقامة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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