روبي تختتم جولتها الغنائية بأمريكا بحفل في لوس أنجلوس

تختتم الفنانة روبي، جولتها الغنائية في أمريكا وكندا، يوم الجمعة 23 يونيو في لوس أنجلوس، وتقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتها، وذلك بعد أن أحيت حفلها الأول في مدينة تورنتو بكندا، وحفلها الثاني في نيويورك، كما تحيى حفلها الثالث في واشنطن.
وغابت روبي عن حضور العرض الخاص لفيلم “عصابة الماكس” الذى تخوض بطولته بجانب النجم أحمد فهمي، والتى تنافس به فى موسم عيد الأضحى السينمائي، ويرجع السبب لارتباطها بجولة غنائية فى أمريكا وكندا، وهو ما اضطرها للتواجد فى مدينة تورونتو الكندية التى أحيت فيها أولى حفلاتها.
بوابة الأهرام
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