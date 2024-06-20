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شكل اقتحام مدنيون لمباني التلفزيون القومي بمدينة بورتسودان, بولاية البحر الأحمر, الحدث الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المدنيون الذين قاموا باقتحام مباني التلفزيون القومي ببورتسودان, من قبيلة “البجا”, التي تنتمي لها المذيعة زينب إيرا, والتي تعمل ضمن طاقم المذيعين بالتلفزيون القومي, الذي نقل بثه وأستوديوهاته إلى مدينة بورتسودان.
وكانت المذيعة قد تقدمت بشكوى قبل أيام بسبب تعامل المدير العام للهيئة الأستاذ إبراهيم البزعي, والذي طالبها بعدم تحية المشاهدين بتحية “البجا”, التي إعتادت عليها, كما طالبها بعدم الظهور بالزي القومي لنساء قبيلتها وأن تلتزم بالزي السوداني العام.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تفاجأ العاملون بالتلفزيون وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي صباح الخميس باقتحام مواطنون من قبيلة “البجا”, لمقر التلفزيون بمدينة بورتسودان, حسبما أكد المتابعون لمساندة المذيعة زينب إبرا.
وتصدر الخبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وسط سخرية الجمهور الذي أطلق على المذيعة لقب “البسوس” الجديدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. مذيعة سودانية تتسبب في ثورة وفوضى كبيرة داخل مباني التلفزيون القومي بولاية البحر الأحمر وجمهور مواقع التواصل يطلق عليها اسم “البسوس” تعرف على التفاصيل!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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