إبراهيم الميرغني: حتى تضع الحرب أوزارها حينها سيعلم فداحة ما جنوها على بلادهم وأهلهم وأنفسهم

قال إبراهيم الميرغني القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بأنه حتى تضع الحرب أوزارها حينها سيعلم فداحة ما جنوها على بلادهم وأهلهم وأنفسهم. وها هي الحرب تمتد لسنوات! الجزيرة – السودان

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