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إبراهيم الميرغني: حتى تضع الحرب أوزارها حينها سيعلم فداحة ما جنوها على بلادهم وأهلهم وأنفسهم

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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قال إبراهيم الميرغني القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بأنه حتى تضع الحرب أوزارها حينها سيعلم فداحة ما جنوها على بلادهم وأهلهم وأنفسهم. وها هي الحرب تمتد لسنوات!

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الجزيرة – السودان

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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