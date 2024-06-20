شاهد بالفيديو.. الفنانة منى ماروكو تقدم وصلة رقص فاضحة وهي تغني (احي أنا.. أديني بونية وريحني من ناس الدنيا)

عادت الفنانة السودانية المثيرة للجدل منى ماروكو, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تم تصويره من إحدى حفلاتها الخاصة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت “ماروكو” وهي تغني في الحفل وتقدم فواصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بالفاضح. https://www.facebook.com/reel/3585798471733886 ولم تكتفي المطربة المثيرة للجدل بالرقص, وزادت على ذلك بترديدها عبارات مثيرة أثناء تقديمها وصلتها الغنائية, حيث رددت (احي أنا.. أديني بونية وريحني من ناس الدنيا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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