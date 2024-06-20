القبض على صاحب محل سوداني بسبب شعار يدّعي أن حلايب وشلاتين أرض سودانية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب محل السوداني الذي وضع على واجهة المحل خريطة دولة السودان وبها مدينتا حلايب وشلاتين المصريتان على أنهما تابعتان إلى السودان.

القبض على صاحب محل سوداني بسبب شعار يدعي أن حلايب وشلاتين سودانية

ورحلت الأجهزة المختصة صاحب المحل إلى السودان بعد مخالفة القواعد والشروط والقوانين المصرية.

وكان أثار صاحب محل سوداني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشره شعارا للمحل عبارة عن خريطة دولة السودان وبها مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على أنهما تابعتان إلى السودان.

وبعد هجوم على مواقع فيس بوك من آلاف المتابعين أزال المحل الذي يحمل اسم ”يمه للمنتجات السودانية” شعار الخريطة من على واجهة المحل ونشر المحل على صفحة فيس بوك الخاصة به منشورًا يعتذر فيها لمصر والمصريين عما حدث من خطأ غير مقصود.

وجاء في منشور محل يمه للمنتجات السودانية: السادة متابعي الصفحة الكرام، مساء الخير، لقد تم إزالة الشعار الذي أثار حفيظ بعض المتابعين، وسعيا منا لإرضاء عملائنا ومتابعينا سنصمم شعارا جديدا يلائم تطلعاتهم مع العلم بأن ما ورد من خطأ في الشعار هو خطأ غير مقصود، وليس له أي أبعاد سياسية أو خلافه، مرة أخرى نوكد على مبدأ احترامنا للدولة المصريه حكومة وشعبا.

القاهرة 24