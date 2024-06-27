بالصور.. ضوابط للالتزام بالزي القطري خلال أوقات العمل!

أصدر سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تعميما بالضوابط الخاصة بالزي الرسمي والمظهر العام خلال أوقات العمل وعند حضور المناسبات الرسمية. وطالب التعميم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقيد موظفيها بالضوابط الخاصة بالزي الرسمي والمظهر العام، المرفقة بهذا التعميم كالآتي: ** فصل الصيف • الفترة الصباحية (من الصباح إلى صلاة العصر) غترة بيضاء بشت أبيض ثوب أبيض • فترة منتصف النهار (من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب) غترة بيضاء بشت أشقر ثوب أبيض • الفترة المسائية (من بعد صلاة المغرب إلى نهاية اليوم) غترة بيضاء بشت أسود ثوب أبيض ** فصل الشتاء • الفترة الصباحية (من الصباح إلى صلاة العصر) غترة شال بشت أبيض شتوي ثوب صوف – لون غامق • فترة منتصف النهار (من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب) غترة شال بشت أشقر شتوي ثوب صوف – لون غامق • الفترة المسائية (من بعد صلاة المغرب إلى نهاية اليوم) غترة شال بشت أسود شتوي ثوب صوف – لون غامق • خصائص الزي القطري: كُم الثوب يكون مفتوح (هدد) الثوب مع ياقة للعنق (كلر – collar ) فيها زر واحد على شكل رقم 8 العقال يمتاز بالكراكيش ملاحظة: اختيار نعل أو حذاء رسمي يناسب الزي القطري وينسجم مع المهمات والمناسبات الرسمية وتجنب لبس الأحذية الخاصة بالرياضة. الشرق القطرية

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