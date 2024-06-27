إدارة مكافحة المخدرات باقليم النيل الأزرق تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

إقليم النيل الأزرق - الدمازين

نظمت إدارة مكافحة المخدرات واللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات إحتفالها باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام تحت شعار وقاية شبابنا من المخدرات مسئولية الجميع بقاعة المجلس التشريعي بمدينة الدمازين بحضور الفريق أحمد العمدة بادى حاكم إقليم النيل الازرق واللواء شرطة/نصر الدين محمد عبد العليم مدير شرطة الإقليم وعدد من الوزراء والتنفيذيين وقادة الاجهزة النظامية والعدلية وممثلي المؤسسات الاعلامية

وخلال كلمته تناول النقيب شرطة /محمد دفع الله مدير إدارة مكافحة المخدرات جهود إدارته في محاربة كافة المظاهر السالبة في الاستعمالات غير المشروعة للعقاقير والمنتجات الطبية بجانب ضبط وتفكيك عناصر الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال المخدرات وبين النقيب محمد جهود إدارته في محور التوعية والتبصير بخطورة جريمة المخدرات علي مستقبل شباب الامة.

من جانبه أوضح مدير شرطة الإقليم المضار الأمنية والجنائية التي تسببها المخدرات وما يترتب عليها من تعطيل عجلة الإنتاج لإستهدافها لفئتي الشباب والطلاب مجددا تاكيداته بتوفير كافة الإحتياجات حتي تتمكن الإدارة من تحجيم نشاط الشبكات الإجرامية بالاقليم وتجفيف بؤر ومنابت الجريمة.

الأستاذ جمال ناصر رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات وزير الصحة بالاقليم شدد علي ضرورة تعاون كافة قطاعات المجتمع وفئاته في مكافحة المخدرات وأهمية التعاون مع الشرطة في التبليغ عن أنشطة المجرمين من التجار والمروجين بالأحياء بجانب التعاون مع اللجنة الفرعية في إنفاذ أنشطتها التوعوية لتبصير المجتمع ورفع الوعي بتجنب عالم المخدرات

من جانبه أعلن حاكم إقليم النيل الازرق تبني حكومته لكافة البرامج والأنشطة التي تضطلع بها الشرطة واللجنة الفرعية و التي تهدف الي حماية المجتمع والاسرة من شرور المخدرات موجها الوزارات والجهات ذات الصلة بتبني مشاريع وبرامج تعمل علي إستيعاب طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم في الإعمار مجددا ثقة حكومة الاقليم بقوات الشرطة عبر إدارة مكافحة المخدرات في تحقيق برامج المكافحة والتوعية .

المكتب الصحفي لشرطة السودان