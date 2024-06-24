نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, صورة حديثها عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب بكامل أناقتها خلال الصورة التي تم التقاطها لها من حفل غنائي. وكتبت هدى عربي, على الصورة التي حظيت بتفاعل كبير من المتابعين: (الناس المنتظرين الدرس الجاي نهدي ليهم المعلمة في الكرسي دايراني اشوف درسي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. الفنانة هدى عربي تتقمص دور المعلمة وتمنح متابعيها دروس مجانية (نهدي ليهم المعلمة في الكرسي دايراني اشوف درسي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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