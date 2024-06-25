تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة غير مسبوقة بعد مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا السودانية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاتين سودانيتين يجلسن مع شابين مصريين بأحد المحلات بالشارع العام. وحاولت إحداهن تغطية وجهها بعد أن علمت بتصويرها من حبيبها المصري الذي قال: (مكسوفة مني) لتكشف عن وجهها وترد عليه: (بحبك يا حسن) وسط غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الغضب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد ظهور فتاة سودانية جالسة مع شاب مصري في الشارع العام وتغازله أمام الحاضرين: (بحبك يا حسن) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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