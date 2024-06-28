مدير شرطة ولاية سنار يؤكد الانتشار المستمر للقوات النظامية والمقاومة الشعبية بكآفة محاور الولاية

أعلن اللواء شرطة د طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار – مقرر لجنة آمن الولاية عن انتظام مواطنى ولاية سنار فى ملحمة سيخلدها التاريخ فى الدفاع عن أرض التاريخ والصمود بكل قوة وشراسة.

وأشار سيادته فى تصريحه لبرنامج (الجيش صاحى) باذاعة (القوات المسلحة) للانسجام والتكاتف الذى تعمل من خلاله القوات النظامية والمقاومة الشعبية والاجهزة المختلفة فى دحر المليشيا المتمردة عبر التواجد المستمر بالمحاور المختلفة الأمر الذى يطمئن المواطنين بعد المحاولات اليائسة التى اطلقتها الوسائط الاعلامية المضللة فى خلق الزعر فى نفوس المواطنين ، مبينا تصدى القوات النظامية فى دحر،العدو بمنطقة (كبرى العرب) ومطاردتهم وأسر عددا كبيرا منهم وحرق مركباته.

وأشار سيادته إلى تكوين الخلية الأمنية بالولاية عقب صدور القرار الصادر من رئيس مجلس السيادة والخاص بإعلان حالة الاستنفار بالبلاد الأمر الذى الزم بتكوينها بمشاركة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن فى ضبط الخلايا النائمة وضبط المحروقات وصدور أمرا بمنع استخدام المواتر لحفظ الأمن الداخلى ، وأضاف بأن مؤسسة الشرطة تعمل مع القوات المسلحة وفق منهجية وبيد واحدة للعبور بالولاية و تلقين المليشيا المتمردة درسا عظيما بواسطة التظاهرة العظيمة التى يعيشها المواطنين بكأفة مكوناتهم الرسمية والشعبية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان