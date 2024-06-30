لمن يقفون خلف الجيش السوداني: عندما تكون هنالك أخبار صعبة عليكم أن تحسبوا من واحد إلى عشرة

لاعب برشلونة الفنان إنيستا قال ذات موسم خيبات كارثي للبارسا : ( عندما تسوء الأمور علينا أن نحسب من واحد إلي عشرة ثم ننتظر لنري كيف ستسير الأمور)..

ونقول لمن يقفون خلف الجيش السوداني : عندما تكون هنالك أخبار صعبة عليكم أن تحسبوا من واحد إلي عشرة قبل أن تنقلوا وتتداولوا الأخبار السالبة..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد