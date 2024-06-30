الإعلامية القديرة خولة بابور توثق المعاناة الانسانية التي يعيشها سكان مدينة الدلنج وكيف الحصار الذي تضربه الحركة الشعبية الحلو والدعم السريع على جبال النوبة تسبب في مجاعة المواطنين واذل كرامة الإنسان في المنطقة ، الرفيق عبدالعزيز الحلو سوف يسجل التاريخ من جوع الشعب واهانه وجعل امعاهم فارغة لكي يحققوا مكاسب سياسية… مبارك اردول

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