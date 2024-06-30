قال الشيخ الدكتور عبدالحي يوسف بأن ما يُصادر من متمردي الدعم السريع لا يُعتبر غنيمة؛ وأضاف الشيخ على صفحته الرسمية: بل الواجب تسليم ما يؤخذ منهم للدولة؛ فإنك لا تدري من أين أخذوه. الخرطوم – أخبار الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحي يوسف: ما يُصادر من متمردي الدعم السريع لا يُعتبر غنيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.