اعتبر رئيس تنسيقية أبناء الرزيقات بالداخل والخارج الإدارات الأهلية التي أعلنت إنحيازها للتمرد ومبايعته متمردون. وعذر هلال مخاطبته مساء اليوم لقاء حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بإعيان ورموز دارفور بفندق الربوة ببورتسودان، الإدارات الأهلية التي تتواجد في مناطق التمرد و لم تستطع الجهر برأيها. وقال إن زعيم المتمردين محمد حمدان دقلو حاول ان يوهم السودانيين بأن الرزيقات قبيلة متمردة وتمثل حاضنة له. وأضاف أن دقلو وراؤه أجهزة مخابرات عالمية استخدمته مطية لتدمير السودان، ونحن نتبرأ منه في قبيلة الرزيقات. فيما اعلنت المقاومة الشعبية باقليم دارفور ، رفضها تقسيم السودان لدويلات وفصل الإقليم. وجددت وقوفها مع وحدة السودان أرضا وشعبا. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر تنسيقية الرزيقات: زعيم المتمردين محمد حمدان دقلو حاول ان يوهم السودانيين بأن الرزيقات قبيلة متمردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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