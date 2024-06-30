أثارت مطربة سودانية غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهورها وهي تغني في حفل بإحدى الولايات. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد سخرت المطربة خلال تقديمها وصلتها الغنائية من سكان العاصمة الذين نزحوا إلى ولايات السودان المختلفة بعد اشتعال الحرب بين الجيش, والدعم السريع, ووصفتهم باللاجئين. وقالت الفنانة التي نالت حظها من الهجوم والانتقادات, أثناء تقديمها وصلة غنائية: (دي بلدنا وكانوا بقولوا نشيل مخلايتنا ونرجع ولايتنا وهسا هم الجونا). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين هاجم المطربة, ووصفها الكثير من المعلقين بالجهل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أثناء تقديمها وصلة غنائية بإحدى الولايات.. مطربة سودانية تسخر من نازحين الخرطوم وتصفهم باللاجئين وتقول: (دي بلدنا وكانوا بقولوا نشيل مخلايتنا ونرجع ولايتنا وهسا هم الجونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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