نشرت نجمة السوشيال ميديا وصانعة المحتوى السودانية الشهيرة مها جعفر, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد نشرت عدد من المواقع والمنصات أبرزها منصة “واكب” المقطع الذي حظي بمشاهدات واسعة. وظهرت مها جعفر, خلال المقطع وهي تقف مع المغني، والكاتب, والغنائي، والراقص الأمريكي “جيسون ديرولو”. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد حاولت النجمة السودانية وفي إطار كوميدي تعليم المغني الأمريكي طريقة الرقص السوداني. ورقص الثنائي خلال المقطع على أنغام أغنية “الآمان بي”, قبل أن يفاجئ “جيسون ديرولو”, برقصه على طريقة “الصقرية” الشهيرة في السودان وسط دهشة صانعة المحتوى السودانية مها جعفر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. نجمة السوشيال ميديا السودانية مها جعفر تعلم الفنان الأمريكي الشهير “جيسون ديرولو” طريقة الرقص السوداني والأمريكي يدهشها بسرعة التعلم ويرقص على طريقة “الصقرية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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