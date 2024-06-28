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وزير الداخلية ومدير الشرطة يلتقيان وزير الداخلية ومدير الشرطة التركي في نيويورك

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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التقى اللواء شرطة (م) /خليل باشا سائرين – وزير الداخلية السوداني المكلف وزير الداخلية التركي علي هامش المؤتمر الرابع لوزراء الداخلية وقادة الشرطة – بنيويورك.

والتقى الفريق شرطة حقوقي /خالد حسان محي الدين -مدير عام قوات الشرطة ممثل مدير الشرطة التركية علي هامش

المؤتمر الرابع لوزراء الداخلية وقادة الشرطة – بنيويورك.

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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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