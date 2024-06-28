وزير الداخلية ومدير الشرطة يلتقيان وزير الداخلية ومدير الشرطة التركي في نيويورك

التقى اللواء شرطة (م) /خليل باشا سائرين – وزير الداخلية السوداني المكلف وزير الداخلية التركي علي هامش المؤتمر الرابع لوزراء الداخلية وقادة الشرطة – بنيويورك. والتقى الفريق شرطة حقوقي /خالد حسان محي الدين -مدير عام قوات الشرطة ممثل مدير الشرطة التركية علي هامش المؤتمر الرابع لوزراء الداخلية وقادة الشرطة – بنيويورك. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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